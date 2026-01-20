Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ.

Dự báo, từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20-22/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ 21-22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 21/1 trời chuyển rét. Từ đêm 21/1 đến khoảng 23/1, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng sớm 20/1, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối và đêm 20-22/1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên khu vực Hà Nội khả năng cao có mưa. Từ 21/1, trời chuyển rét; từ đêm 21/1 đến khoảng 23/1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14 độ, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23-24/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 20-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đề phòng thiệt hại do băng giá, sương muối; cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nơi mưa lớn cục bộ; ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 20/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.