Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (18/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 17-20 độ.

Dự báo, khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sang ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ tối và đêm 20/1, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong thời gian từ tối và đêm 20-22/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng ngày 22-23/1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Theo chuyên gia khí tượng, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ; vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20-22/1 có mưa rải rác; từ ngày 21/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 12-14 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ 21/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ chiều tối 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-5m, biển động.

Từ 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động giữ ấm, đồng thời bảo vệ cây trồng và vật nuôi; cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực mưa lớn cục bộ. Đồng thời, ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển.