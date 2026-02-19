Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), thời tiết trên cả nước có xu hướng tốt lên khi không khí lạnh suy yếu. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sương mù chỉ còn xuất hiện rải rác vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng ấm; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội ấm dần, thuận lợi cho người dân vui xuân. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/2, nhiều mây, không mưa; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; trưa và chiều hửng nắng ấm, nhiệt độ tăng từ 1-2 độ so với hôm qua, mức cao nhất 22-24 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau mưa giảm mạnh, nắng xuất hiện và kéo dài hơn so với hôm qua.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định đặc trưng của mùa khô. Tại Nam Bộ, nắng bắt đầu xuất hiện với cường độ mạnh hơn; riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết ngày 20/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.