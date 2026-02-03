Chiều 3/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn tổ chức hội thảo thông tin báo chí dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026.

Tại đây, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến thời tiết, khí hậu Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.T

Cụ thể, trong năm qua đã xuất hiện 21 xoáy thuận nhiệt đới, gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, là năm có số lượng bão/ATNĐ nhiều nhất kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961). Trước đó, năm có số lượng cao nhất là 2017 với 20 cơn bão/ATNĐ (16 bão, 4 ATNĐ).

Đồng thời, trên các hệ thống sông từ Bắc Bộ đến Nam Bộ, ghi nhận khoảng 20 con sông vượt mực nước lũ lịch sử, gây ngập úng diện rộng và thiệt hại lớn về người, tài sản...

Cũng tại hội thảo, nhận định về thời tiết năm 2026, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão sẽ ít hơn nhưng nắng nóng gay gắt hơn.

Theo đó, năm 2026, hiện tượng ENSO nhiều khả năng ở trong điều kiện trung tính khoảng nửa đầu năm, sau đó các tháng cuối năm có thể chuyển dần sang pha El Nino. Do đó, theo ông Lâm, thời tiết, khí hậu Việt Nam sẽ có những biến động. Cụ thể:

Về hoạt động của bão, ATNĐ: Từ tháng 2-7/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (TBNN trên Biển Đông: 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,2 cơn).

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về những nhận định thời tiết 2026. Ảnh: H.T

Từ tháng 8-12/2026, số lượng bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 9,6 cơn, đổ bộ vào đất liền: 3,8 cơn).

Tuy nhiên, ông Lâm lưu ý, cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Dự báo thời tiết về tình hình nắng nóng: Ông Lâm nhận định, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang Tây Nam Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3. Từ khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Sau đó từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

"So với cùng kỳ năm 2025, nắng nóng được dự báo xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn", ông Lâm nói.

Về không khí lạnh: Những tháng đầu năm 2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN, nhưng vẫn gây ra rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026 ở khu vực vùng núi phía Bắc).

“Cần đề phòng khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá”, ông Lâm cảnh báo.

Đồng thời, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026 (tương đương so với TBNN).

Cũng trong năm nay, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, trong mùa khô đầu năm 2026, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ TBNN và có thể thấp hơn mùa cạn năm 2024-2025. Từ tháng 2-4, xâm nhập mặn khả năng tăng cao nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương.

Từ tháng 4-7 năm nay, tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi có thể xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.