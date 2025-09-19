Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp 2 đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đến ngày 21/9, miền Bắc vẫn nắng đến 34-35 độ, nhưng từ đêm 21-23/9 bắt đầu có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, khoảng từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/9, ngày nắng đến 35 độ.

Ngoài ra, bão số 8 có tên quốc tế Mitag đã đổ bộ đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong tối 19/9; trong 12 giờ tới suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.

Đáng lưu ý, cơn bão mạnh Ragasa gần Biển Đông được dự báo có xu hướng mạnh thành cấp siêu bão. Khoảng ngày 23/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Dự báo thời tiết ngày 20/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.