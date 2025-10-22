Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 19h tối nay (22/10), vị trí tâm bão trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Bão số 12 đang suy yếu rất nhanh do gặp không khí lạnh. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 12 Fengshen có xu hướng suy yếu nhanh và di chuyển chậm do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Sự tương tác giữa không khí lạnh và bão đã khiến hệ thống mây bao quanh tan rã, năng lượng của bão bị phân tán, làm cho tâm bão không còn rõ ràng.

Đồng thời, lượng mưa ghi nhận có dấu hiệu giảm nhẹ so với các dự báo trước đó. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra mưa lớn vẫn hiện hữu do tác động kết hợp của không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và yếu tố địa hình phức tạp của dãy Trường Sơn.

Cụ thể, trong 12 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h sáng mai (22/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển các tỉnh TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với cấp 6, giật cấp 9.

12 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ tối và đêm nay trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi 6, giật cấp 8.

Từ đêm 22 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết 23/10). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h) ở các xã, phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Đối với thời tiết trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới TP Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.