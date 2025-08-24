Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 24/8 đến ngày 25/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Lê Dương

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/8, có mây, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ đêm 25/8 đến hết ngày 26/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Lượng mưa ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng từ 40-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tổng lượng mưa từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm); ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm (tổng lượng mưa từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ, từ gần sáng chuyển gió đông bắc đến bắc 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ gần sáng chuyển gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ gần sáng chuyển hướng tây tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.