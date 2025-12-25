Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/12), không khí lạnh ảnh hưởng mạnh đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiếp tục lan vào Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/12, có mưa, mưa rào; trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ; nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ, giảm 7-8 độ so với hôm qua.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 25-26/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, trong hôm nay, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 25/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, từ trưa chiều có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.