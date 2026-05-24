Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 24-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Đáng lưu ý, trong ngày 25/5, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ, có nơi xuất hiện mức nhiệt đỉnh điểm vượt 40 độ.

Nắng nóng mạnh bao trùm hầu khắp các vùng trên cả nước. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/5, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13-15h hàng ngày.

Từ đêm 24-28/5, Hà Nội chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam; mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; có ngày mưa rào và giông vài nơi nhưng chủ yếu về chiều tối và đêm. Khoảng đêm 28 và ngày 29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Cũng trong ngày 24/5, khu vực miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 24/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.