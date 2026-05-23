Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mức nhiệt tăng cao.

Ghi nhận lúc 13h trưa nay (23/5), nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội là một trong những nơi oi bức nhất cả nước với mức nhiệt tại Sơn Tây đạt 37.7 độ và trạm Láng 37.6 độ; trạm Vĩnh Yên của Phú Thọ cũng ghi nhận 37.3 độ.

Với độ ẩm tương đối lúc 13h chỉ ở mức 50-55%, cộng hưởng cùng hiệu ứng đô thị từ bê tông và mặt đường hấp nhiệt, cảm giác thực tế ngoài trời tại thủ đô và các thành phố lớn nóng bức hơn rất nhiều so với số liệu trong lều khí tượng.

Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt cao điểm nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày mai (24/5), nắng nóng tiếp tục gia tăng mạnh cả về cường độ lẫn phạm vi, chính thức bước vào giai đoạn gay gắt nhất của đợt này.

Cụ thể, trong hai ngày 24-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Đáng lưu ý, riêng trong ngày 25/5, tâm nóng sẽ dịch chuyển mạnh vào miền Trung, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đón nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ, có nơi xuất hiện mức nhiệt đỉnh điểm vượt 40 độ.

Cùng thời gian này, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày được xác định là từ 11-16h. Người dân nên hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chủ động bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên.

“Đặc biệt, người dân cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa không gian ngoài trời nắng và phòng điều hòa để giảm thiểu tối đa nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc đột quỵ”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Nắng nóng "đổ lửa" kéo dài liên tiếp 4 ngày

Cũng theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 hoặc 28/5, riêng tại khu vực Trung Bộ nắng nóng sẽ duy trì đến hết ngày 28/5 mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đỉnh điểm của đợt nắng nóng là từ ngày 24-27/5. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể dao động từ 36-39 độ. Đặc biệt, một số nơi ở Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế không loại trừ khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 39-40 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn; ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau giảm mưa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ, từ chiều tối 28-30/5, có mưa rào và giông rải rác.

Đối với khu vực Nam Bộ, từ đêm 25-27/5, có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối), ngày nắng nóng; từ khoảng chiều tối 27/5, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ duy trì có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng từ đêm 25-26/5, Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối); từ chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sau nhiều ngày nắng nóng, chính quyền và người dân cần đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.