Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều tỉnh, thành phố tại miền Bắc và Trung Bộ đã hứng chịu thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt trong ngày 24/6. Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao gần nhất cả nước, với 40.8 độ, chỉ sau Ninh Bình 41 độ.

Dự báo, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Mặc dù nhiệt độ đã giảm nhẹ so với ngày cao điểm 24/6, mức nhiệt phổ biến vẫn ở ngưỡng 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 50-55%.

Thời tiết Hà Nội vẫn nắng nóng gay gắt trước khi xuất hiện mưa giông. Ảnh: Nam Khánh

Trong đó, tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, do xuất hiện mưa giông rải rác nên nắng nóng đã giảm đáng kể, chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay 25/6, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh rất cao. Từ ngày 26/6, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ chấm dứt.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/6, cường độ nắng nóng giảm không đáng kể, vẫn còn nắng nóng đến đặc biệt gay gắt. Trong đó, khu vực trung tâm thành phố có nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam phổ biến 36-38 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-18h.

Dự báo, tối và đêm nay, khu vực này sẽ có mưa rào và rải rác có giông. Ngày 26/6, nắng nóng tại Hà Nội kết thúc.

Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn, ngày 25-26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở những khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực còn lại của cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.