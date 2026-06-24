Hà Nội nóng nhất miền Bắc, có nơi gần 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn (gió Lào), nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ trong ngày 24/6.

Tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-38 độ, có nơi vượt 38 độ. Riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu nằm ngoài vùng ảnh hưởng mạnh của đợt nắng nóng này.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 36-39 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng bỏng rát khi mức nhiệt tiệm cận 40 độ. Ảnh: Nam Khánh

Số liệu quan trắc cho thấy Hà Nội là địa phương có nhiệt độ cao nhất miền Bắc khi ghi nhận 39.6 độ; sau đó là Nho Quan (Ninh Bình) với 39.3 độ và Hòa Bình (Phú Thọ) 39.2 độ.

Tại miền Trung, một số khu vực gần chạm mốc 40 độ như Đông Hà (Quảng Trị) 39.9 độ và Sầm Sơn (Thanh Hóa) 39.8 độ; Hoài Nhơn (Gia Lai) cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 39.5 độ.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay.

Nguồn: NCHMF

Vùng lõi nắng nóng vượt 40 độ, nguy cơ sốc nhiệt gia tăng

Theo cơ quan khí tượng, vùng lõi của đợt nắng nóng tập trung tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi vượt 40 độ.

Đặc biệt, tại Hà Nội, nền nhiệt tiệm cận và có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ. Cùng với hiệu ứng bê tông hóa và mật độ xây dựng cao, cảm giác nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn, gây cảm giác bỏng rát, oi bức cực đoan.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài liên tục từ sáng đến cuối buổi chiều, với thời gian nhiệt độ vượt 35 độ duy trì trong nhiều giờ liền.

Bên cạnh đó, độ ẩm không khí giảm xuống dưới 45%, kết hợp với nắng nóng kéo dài từ 10-17h làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài hoặc lao động dưới trời nắng trong khung giờ cao điểm để tránh sốc nhiệt, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Miền Bắc giảm nhiệt từ 25/6, miền Trung còn nắng nóng kéo dài

Dự báo từ ngày 25/6, nắng nóng tại miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất giảm còn 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 50-55%.

Riêng vùng núi Bắc Bộ, do xuất hiện mưa giông nên chỉ còn xảy ra nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Từ ngày 26/6, nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục giảm dần.

Trong khi đó, miền Trung vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng. Từ ngày 25-26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, một số nơi vượt 40 độ, trong khi độ ẩm duy trì ở mức thấp 45-50%.

Các chuyên gia nhận định nắng nóng tại khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chiều tối xuất hiện mưa giông

Ngoài nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa giông tại nhiều khu vực trong chiều tối và đêm 24/6.

Cụ thể, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Tại Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và giông xuất hiện rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi vượt 50mm.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, miền núi và trung du phía Bắc, khu vực Hà Nội và vùng lân cận được dự báo sẽ có mưa từ chiều và tối mai 25/6.

Bắc Trung Bộ, Trung Bộ có thể có mưa rải rác phạm vi hẹp từ ngày 26/6. Lưu ý là, mưa chỉ ở phạm vi hẹp, quãng ngắn và chủ yếu ở phía Tây các tỉnh. Vì vậy, nền nhiệt ở miền Trung giai đoạn 26/6 trở đi có thấp hơn hôm nay nhưng vẫn duy trì ở mức cao cho tới ngày 28-29/6.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.