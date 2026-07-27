Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/7, miền Bắc có nắng và khá oi vào trưa và đầu giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất 32-35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác vào buổi sáng.

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm, mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại, tập trung ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc.

Miền Bắc mưa giông mạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cụ thể, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có mưa vừa, mưa to, kèm theo giông; lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/7, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 32-34 độ.

Từ chiều tối 27/7, mưa giông tại Hà Nội có xu hướng gia tăng. Đêm 27 và ngày 28/7, khu vực này có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 5-20mm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ; phía Bắc 32-34 độ; phía Nam và phía Tây 31-33 độ.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục có nơi mưa to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có

mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo, từ ngày 29/7 mưa lớn ở các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm dần. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi, trung du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 31-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.