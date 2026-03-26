Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Ngày 28-29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng, nhiều nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-2/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 29/3, có nắng nóng cục bộ; khoảng từ 30/3-2/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/3, sáng nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, mức cao nhất đến 30 độ.

Từ ngày 28-29/3, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời dịu mát; riêng ngày 29/3, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, mưa có xu hướng gia tăng.

Sau đó, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng, từ ngày 30-31/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Riêng TPHCM, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-15h.

Dự báo thời tiết ngày 27/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa nhỏ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.