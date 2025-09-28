Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 3h ngày 28/9 có nơi trên 90mm như: trạm Hương Trạch 1 (Hà Tĩnh) 94mm, trạm Tân Hóa (Quảng Trị) 102,4mm, trạm Hồng Trung (TP Huế) 93,8mm…

Từ sáng 28/9 đến ngày 29/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/1h).

Từ chiều 28/9 đến đêm 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, nhiều phường, xã ở Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn. Ảnh: T. Lương

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 27/9-30/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/9, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Ngày có mây, có mưa rào và giông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió tây bắc cấp 3-4; từ chiều khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3-4, riêng phía Bắc ngày có nơi cấp 5, giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.