Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng nóng, oi bức trước khi đón không khí lạnh vào chiều tối 4/10. Nam Bộ tiếp tục mưa rải rác vào chiều tối.

XEM VIDEO:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (3/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 6/10, thời tiết chuyển nắng hanh, nhiệt độ ban ngày tăng dần.

Thời tiết Hà Nội có nắng nóng trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Nam Khánh

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong giai đoạn chuyển mùa, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, trước khi không khí lạnh tràn về, ngày 3/10, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao nhất 36 độ; đêm 3/10 có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 4/10, khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/10, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, ngày 3/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, trời nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.