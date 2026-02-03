Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét, có mưa nhỏ và sương mù. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 3/2, nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 17-20 độ.

Từ 4-6/2, không khí lạnh suy yếu nhanh. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây hửng nắng; trời rét, sau đó rét chủ yếu rét về đêm và sáng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 3/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.