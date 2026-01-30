Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/1), phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc có mưa nhỏ, sắp đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Cơ quan khí tượng dự báo, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 30-31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 30/1, sáng có sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; trưa và chiều giảm mưa, trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Từ đêm 30-31/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Ngoài ra, ngày 30/1, ở phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 30/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.