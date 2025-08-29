Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (tính đến 19h ngày 29/8), qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang trên khu vực tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: NCHMF

Vùng mây này đang có xu hướng di chuyển về phía Tây gây mưa giông cho khu vực Hà Nội. Độ phản hồi 35-50dBz.

Dự báo, trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác như Hồng Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên,... của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng thời, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng cho biết, thời tiết đêm nay 29/8, khu vực trung tâm và các phường, xã phía bắc, phía tây, phía nam TP Hà Nội đều nhiều mây, có mưa rào và giông; gió đông bắc cấp 2; nhiệt độ 24-26 độ.

Trong ngày mai (30/9), những khu vực trên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông; gió đông bắc cấp 2.