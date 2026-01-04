Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 4/1, do nằm sâu trong khối không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 4/1/2026, sáng nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố phổ biến 13-15 độ, khu vực trung tâm và phía Nam 14-16 độ. Trưa và chiều, Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm nhưng không vượt quá 20 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 78-85%.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 5-6/1, không khí lạnh tăng cường trở lại, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 4/1 duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; trời se lạnh về đêm với mức nhiệt thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 14 độ, Nam Bộ 20-21 độ.

Dự báo thời tiết ngày 4/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam có 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.