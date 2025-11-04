Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 3 và ngày 4/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối 3-5/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rải rác.

Trong khoảng thời gian từ tối 3-4/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ tối 3/11 đến hết đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300m; ở khu vực Nam Quảng Trị phổ biến từ 120-220mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét. Ảnh: Bảo Kiến

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/11, nhiều mây, có mưa, trời rét, nhiệt độ tiếp tục dao động từ 17-21 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, đêm 3 và ngày 4/11, TP Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ đêm và sáng ở mức 17-19 độ, trưa và chiều 19-21 độ C. Từ ngày 5/11, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội giảm mưa, có lúc hửng nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 7/11, Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu và dải hội tụ nhiệt đới gây mưa, giông và lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên - Lai Châu trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 22-25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa; phía Nam (Hà Tĩnh-Tp. Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.