Theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Các kết quả dự báo mới nhất cho thấy, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật 20h ngày 3/11. Nguồn: NCHMF

“Khoảng từ đêm 6/11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15”, chuyên gia khí tượng nhận định.

Các chuyên gia cũng dự báo, bão có khả năng gây ra các đợt giông, lốc trước bão. Đồng thời, bão cũng gây mưa lớn diện rộng từ đêm 6-9/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các số liệu quan trắc và dự báo hiện nay vẫn còn độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ và hướng di chuyển của bão. Vùng tâm mưa và lượng mưa trong những ngày tới có khả năng còn biến động. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó.

Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h tối nay (3/11), vị trí tâm bão Kalmaegi ở trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h. Đến 19h tối mai (4/11), vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines, với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

24 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và di chuyển vào Biển Đông. Đến 19h ngày 5/11, vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này ở cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 giờ sau đó, bão Kalmaegi vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Đến 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão ở mức cực đại cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Sau đó, trong khoảng 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.