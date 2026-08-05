Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 4/8 đến 6/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Sau đó, đêm 6/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm; từ ngày 7/8 mưa lớn giảm dần.

Miền Bắc mưa lớn dữ dội. Ảnh: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 5-6/8, có mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa tại các phường khu vực trung tâm cùng các xã Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh phổ biến 50-110mm. Các xã, phường thuộc phía Tây thành phố: Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và phía Nam gồm Phú Xuyên, Vân Đình, Chương Mỹ có lượng mưa 30-70mm.

Từ đêm 6 đến sáng 7/8, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Ngoài ra, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác (khu vực Nam Bộ mưa tập trung ở miền Đông).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong ngày 4/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Đông ra khỏi khu vực Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày 5/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác (tập trung ở miền Đông). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.