Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/9, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có nắng nhưng dịu hơn ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất 34 độ; có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 36 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/9, dù đã lập thu nhưng tiết trời vẫn xảy ra nắng nóng đến 36 độ; đêm không mưa.

Cũng trong ngày 4/9, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong khi đó, khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng dù ngày có nắng, nhưng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Miền Tây Nam Bộ ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-35mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng miền Đông ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.