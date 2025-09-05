Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/9, ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội ngày khai giảng năm học mới, trời nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, diễn biến thời tiết trên là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết ngày 5/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

