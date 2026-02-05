Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 5/2, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ và rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; trưa chiều giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Thời tiết Hà Nội ấm áp trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng từ ngày 7-9/2 (tức 20-22 tháng Chạp), khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, gây mưa nhiều nơi và rét ở Bắc Bộ.

Cụ thể, từ đêm 6-9/2, miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ 7/2, trời chuyển rét, riêng thời kỳ từ ngày 8-9/2 có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngoài ra, từ Quảng Trị trở vào Nam Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 5/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.