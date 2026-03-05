Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/3, tác động của khối không khí lạnh đã giảm dần nên Bắc Bộ chủ yếu còn rét về đêm và sáng, trời nhiều mây, sương mù nhẹ xuất hiện trở lại.

Tuy nhiên, đến trưa và chiều, mây giảm và nắng ấm bao phủ diện rộng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây Phú Thọ, nắng xuất hiện sớm hơn với cường độ mạnh, mang lại cảm giác ấm hơn sau đợt rét vừa qua.

Thời tiết miền Bắc đang trải qua những ngày nắng đẹp. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/3, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 25 độ. Từ đêm 5-7/3, bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu trở lại khiến Hà Nội nhiều mây, không mưa, tiếp tục rét về đêm và sáng.

Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cường độ nắng đã giảm bớt so với những ngày trước đó, cao nhất ở Nam Bộ chỉ ở mức 33 độ. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của đới gió đông mang theo hơi ẩm, chiều tối nhiều nơi tại cao nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ có khả năng đón mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-19, phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.