Chiều 4/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng 5/9.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong đó, nền nhiệt ở Bắc Bộ dao động từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 24-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Lễ khai giảng diễn ra sáng 5/9, thời tiết cả nước về cơ bản thuận lợi, trời có nắng. Ảnh minh họa: VNN

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng ngày nắng, nhưng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ 24-34 độ.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Mức nhiệt ở cao nguyên Trung Bộ dao động 20-31 độ; Nam Bộ 23-33 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời tiết một số khu vực thành phố ngày 5/9. Cụ thể, khu vực thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ 26-36 độ.

Hai thành phố Huế và Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông, đêm không mưa. Xác suất mưa 60-75%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; cao nhất: 32-34 độ.

TPHCM cũng có nắng, mưa giông chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối, với xác suất mưa 65-75%; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

TP Cần Thơ ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa 65-75%; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm nay trên cả nước sẽ được tổ chức không giống những năm trước. Các trường đại học cũng sẽ tổ chức khai giảng cùng thời gian này.

Cụ thể, buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào lúc 8-9h30 ngày 5/9, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Trong khi những năm trước, các trường đại học thường chủ động tổ chức lễ khai giảng theo mốc thời gian riêng. Năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục đều tổ chức đồng thời trong thời gian này.