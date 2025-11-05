Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm/đợt.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/11, có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Miền Bắc đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ ngày 7-8/11 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 5/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.