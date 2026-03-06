Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (6/3), ở khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; khu vực Nam cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/3 đến 8h sáng nay có nơi trên 30mm, một số điểm đáng chú ý: Hồ Thái Xuân (TP Đà Nẵng) 37.8mm; Đạ Tẻh 2 (Lâm Đồng) 46.2mm; Phạm Văn Cội (TPHCM) 62.8mm.

Dự báo, hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 25 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa tăng nhiệt đến 25 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ ngày 7-8/3, không khí lạnh suy yếu, thời tiết chuyển ổn định hơn, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng; trời lạnh chủ yếu về đêm và sáng, ban ngày ấm hơn.

Cũng trong ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa, phía Tây Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.