Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/3, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 25 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa tăng nhiệt đến 25 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ ngày 7-8/3, không khí lạnh suy yếu, thời tiết chuyển ổn định hơn, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng; trời lạnh chủ yếu về đêm và sáng, ban ngày ấm hơn.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có giông với lượng mưa từ 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.