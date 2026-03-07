Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/3, thời tiết cả nước có xu hướng tốt dần lên khi các nhiễu động gây mưa suy yếu. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội trưa hửng nắng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/3, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Ngày 8/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở cao nguyên Trung Bộ, trời sẽ quay lại trạng thái nắng ráo sau những đợt mưa trước đó. Tại Nam Bộ, tình trạng mưa giông trái mùa cũng giảm, ban ngày trời nắng mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 7/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.