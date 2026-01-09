Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ ngày 10/1 trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 9/1, ít mây, không mưa, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 9-11 độ, phía Bắc 10-12 độ, phía Nam 11-13 độ, trung tâm 12-14 độ; trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất đến 21 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 73-82%.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất 30-31 độ; trong khi đó, mức nhiệt thấp nhất ở Tây Nguyên giảm sâu chỉ còn 11 độ, trời rét, còn Nam Bộ 21-23 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 9/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ; vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ; vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi trên 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.