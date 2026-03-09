Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng 9/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm tăng cường mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối và đêm 9-10/3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết miền Bắc có mưa giông và chuyển rét. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày và đêm 9/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ đêm 9-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 9/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa trên 30mm. Từ ngày 9-10/3, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 9/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ, từ mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, từ gần sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.