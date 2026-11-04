Miền Bắc trời nắng nhưng khá dịu mát với nhiệt độ cao nhất trên 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế mưa rào rải rác. Nam Bộ vẫn mưa giông vào chiều tối. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 4/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ 29-31 độ 25-27 độ Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ Đông Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ 28-31 độ 23-26 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-33 độ 23-26 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối khí lạnh ở phía Bắc suy yếu và di chuyển dần về phía Đông, ngày 4/11, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ.

Hà Nội trời nắng và khá dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/11, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.