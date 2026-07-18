Đây là trận đấu mà không ai muốn chơi ở World Cup - trận tranh hạng 3 - dành cho 2 kẻ thua cuộc, hụt chiếc vé chung kết.

Dù chẳng thể hào hứng bước ra sân, nhưng đội hình toàn sao của Pháp và Anh đều hiểu, họ cần khép lại giải đấu theo cách tích cực nhất có thể - bằng một chiến thắng, trước khi trở về nhà.

Pháp được xem là ứng viên số 1 nâng danh hiệu vô địch World Cup 2026, và càng được khẳng định thêm khi vào sâu trong giải đấu.

Tuy nhiên, Mbappe và đồng đội đã để thua trắng (0-2) trước Tây Ban Nha theo cách không thể không phục đối thủ.

Người Anh và Pháp cần chiến thắng danh dự tại World Cup 2026. Ảnh: Football Tualrawn

Trong khi đó, Anh cũng được đẩy tinh thần lên cao ngút, với niềm tin mãnh liệt có thể biến Argentina thành cựu vương. HLV Thomas Tuchel cũng tuyên bố sẽ có chiêu để ngăn chặn Messi.

Và người Anh đã có những thời điểm bay bổng, ở rất gần điều đó. Họ làm tung lưới Argentina và duy trì lợi thế dẫn bàn cho đến gần cuối trận thì bị Messi cùng đồng đội làm vụn vỡ tất cả, với 2 bàn thua trong vòng 7 phút.

Giấc mơ được có mặt ở trận chung kết World Cup của Tam sư, tìm kiếm và chờ đợi suốt 6 thập kỷ, tiếp tục về lại vạch xuất phát.

Cả Anh và Pháp sẽ còn mang nỗi đau chưa thể nuốt trôi khi bước vào trận tranh hạng 3 ở Miami.

Để tìm kiếm động lực, Harry Kane và Tam sư có thể lấy… mối thù bị Pháp loại ở tứ kết World Cup 2022. Đây cũng có thể là lý do khiến HLV Thomas Tuchel vẫn phải dùng đội hình mạnh nhất để đấu đoàn quân của Deschamps, thay vì cho các cầu thủ dự bị cơ hội.

Tuy nhiên, các ngôi sao như Declan Rice hay Saka có thể được ông cho ngồi ngoài, vì vấn đề thể lực.

Bên kia chiến tuyến, Pháp chịu áp lực bởi sơ đồ… đi xuống: vô địch World Cup 2018, để thua ở chung kết Qatar 2022 và năm nay là tại bán kết. Chưa kể, đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Deschamps với tuyển Pháp, nên hẳn Mbappe và đồng đội không thể để người thầy của mình rời ghế với 'vị đắng' hơn nữa.

Chưa kể, ngoài mục tiêu chung, Mbappe còn lý do để phấn đấu: ghi thêm những bàn thắng, qua mặt Messi - hiện cả 2 đang cùng 8 bàn, để giành giải Vua phá lưới World Cup 2026.

Xét về thành tích đối đầu, Anh chiếm ưu thế với 16 trận thắng, so với 10 của Pháp và đôi bên hòa nhau 5 trận.

Dù vậy, dự đoán về trận đấu, chuyên gia Sporskeeda tin rằng, Pháp sẽ thắng Anh với tỷ số 2-1. Đây cũng là tỷ số được cả chuyên gia Sportsmole và Goal lựa chọn.

Các chuyên gia của Sky Sports cũng chọn lựa, Pháp thắng Anh 2-1 hoặc 2-0.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe.

(Nguồn VTV)