Link xem trực tiếp Argentina vs Ai Cập

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Cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sport

Lịch sử không ủng hộ đại diện châu Phi. Trong lần gặp nhau duy nhất năm 2008, Ai Cập thua Argentina 0-2 trong trận giao hữu, với các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso.

Khi đó, Lionel Messi vắng mặt vì chấn thương cơ. Nay ở tuổi 39, anh sẵn sàng cho màn so tài đáng chờ đợi với Mohamed Salah.

Đội hình dự kiến

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro, Almada.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush.