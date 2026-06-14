6h00 ngày 15/6, sân Lincoln Financial:

Nếu Đức được xem là ứng viên sáng giá nhất bảng E, thì cuộc đối đầu giữa Ecuador và Bờ Biển Ngà có thể mang ý nghĩa quyết định tới tấm vé còn lại vào vòng knock-out.

Đây là trận đấu của hai đội tuyển không thuộc nhóm ông lớn, nhưng đều sở hữu đủ chất lượng để khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng.

Ecuador rất chắc chắn. Ảnh: FEF

Ecuador bước vào World Cup 2026 với danh tiếng của một trong những đội bóng phòng ngự tốt nhất Nam Mỹ.

Trong hành trình vượt qua vòng loại, họ xây dựng thành công bản sắc dựa trên tính tổ chức, kỷ luật và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Trung tâm của hệ thống ấy là Moises Caicedo, tiền vệ Chelsea đang được đánh giá thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình.

Xung quanh Caicedo là hàng thủ chất lượng với Willian Pacho – nhà vô địch Champions League, Piero Hincapie vừa giành Premier League cùng Arsenal, hay Pervis Estupinan.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đến World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau chuỗi kết quả ấn tượng từ đầu năm. Đội bóng của HLV Emerse Fae thắng Hàn Quốc 4-0, hạ Ecuador và đặc biệt gây tiếng vang bằng chiến thắng 2-1 trước Pháp trong trận giao hữu gần nhất.

Bờ Biển Ngà không còn phụ thuộc vào cá nhân, mà sở hữu cả một thế hệ cầu thủ đang bước vào độ chín.

Franck Kessie vẫn là thủ lĩnh nơi tuyến giữa, nhưng nguồn cảm hứng lớn nhất đến từ những cái tên như Amad Diallo hay Simon Adingra, bên cạnh Yan Diomande được cả châu Âu săn đón.

Bờ Biển Ngà vừa xuất sắc đánh bại Pháp. Ảnh: FFF

Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của họ giúp Bờ Biển Ngà trở thành một trong những đội phản công nguy hiểm nhất giải đấu.

Đó cũng là điểm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Ecuador muốn kiểm soát không gian và duy trì cấu trúc chiến thuật chặt chẽ. Bờ Biển Ngà lại muốn đẩy trận đấu lên tốc độ cao.

Cuộc chiến ở khu trung tuyến giữa Caicedo và Kessie hứa hẹn mang tính quyết định. Một người đại diện cho sự tỉnh táo và khả năng điều tiết, người còn lại là hiện thân của sức mạnh, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu.

World Cup luôn sản sinh những trận đấu làm thay đổi cục diện cả bảng đấu. Bờ Biển Ngà gặp Ecuador là cuộc chiến như vậy. Người chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn tiến vào vòng 1/16.

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, Seko Fofana; Amad Diallo, Guessand, Diomande.

Ecuador (4-2-3-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; Valencia

Dự đoán: 1-1.