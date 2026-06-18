CH Séc vs Nam Phi, cuộc đấu của 2 kẻ thất bại ở trận ra quân bảng A World Cup 2026, mà một kết quả tương tự có thể khiến họ sớm tan mộng đi tiếp.

Thầy trò HLV Miroslav Koubek hẳn rất tiếc nuối về trận thua 1-2 trước Hàn Quốc, nơi mà họ đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Ladislav Krejci (59’), nhưng sau đó để đối phương ghi 2 bàn (67’, 80’), ngược dòng giành 3 điểm.

3/4 chuyên gia dự đoán CH Séc thắng Nam Phi. Ảnh: Khel Now

Kết quả khiến CH Séc xếp thứ 3 bảng A, chưa có điểm nào, tương tự như Nam Phi đứng cuối (thua Mexico 0-2).

Đó là lý do vì sao trận CH Séc vs Nam Phi trở nên vô cùng quan trọng với cả 2 đội. Với đại diện châu Phi, họ còn thiệt đơn thiệt kép ở trận thua trắng đội chủ nhà, khi có đến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, gồm hậu vệ Sithole và tiền vệ Zwane.

HLV trưởng Hugo Broos của Nam Phi tuyên bố, đội sẽ có “đáp trả mạnh mẽ” sau trận mở màn World Cup 2026 gây thất vọng, cũng như thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát.

Nhưng Nam Phi phải dè chừng CH Séc chơi không chiến rất tốt, có thể tận dụng lợi thế thể hình để uy hiếp cầu môn đối phương từ những tình huống cố định.

CH Séc và Nam Phi mới chỉ gặp nhau 1 lần, tại FIFA Confederations Cup năm 1997 và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Về lực lượng, CH Séc không gặp vấn đề chấn thương nào trước trận đấu này, và tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng xung trận.

Trong khi đó, phía Nam Phi tổn thất lực lượng do Yaya Sithole và Themba Zwane bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Mexico.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, CH Séc sẽ thắng 1-0 Nam Phi, ở trận đấu quan trọng này.

Cũng dự đoán CH Séc có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026, nhưng theo chuyên gia Sportsmole, tỷ số là CH Séc 2-1 Nam Phi. Goal cũng chọn kết quả tương tự.

Trong khi đó, Sportskeeda dự đoán 2 đội hòa với kết quả 1-1.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster..