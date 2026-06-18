23h00 ngày 18/6, sân Mercedes:

Thất bại 1-2 trước Hàn Quốc không phải là trận đấu khiến CH Séc phải cúi đầu. Ngược lại, đó là trận thua cho thấy đội bóng châu Âu vẫn có đủ nền tảng để cạnh tranh ở bảng A World Cup 2026, dù họ chưa có điểm nào sau lượt mở màn.

CH Séc đã chơi tốt, có thời điểm dẫn trước bằng thứ bóng đá đúng bản sắc, chặt chẽ, kỷ luật, mạnh mẽ trong tranh chấp và nguy hiểm ở các tình huống cố định.

Vấn đề của họ không nằm ở sự yếu kém, mà nằm ở chỗ Hàn Quốc hay hơn, giàu năng lượng hơn và biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

CH Séc quyết sửa sai bằng 3 điểm trước Nam Phi. Ảnh: CFNT

Trận gặp Nam Phi trở thành cơ hội lớn để Séc sửa sai. Nếu trước Hàn Quốc, họ phải chống đỡ một đối thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng chuyển trạng thái rất cao, thì lượt trận thứ hai dễ thở hơn nhiều.

Đại diện châu Phi thua Mexico 0-2 trong ngày ra quân, chưa ghi bàn, lại bộc lộ không ít vấn đề ở tổ chức phòng ngự lẫn kiểm soát khu trung tuyến.

Khi một đội bóng vừa yếu thế về hiệu số, vừa chịu sức ép tâm lý sau trận thua mở màn, Séc có lý do để tin rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để giành chiến thắng đầu tiên.

Điểm tựa của Séc vẫn là trục dọc giàu kinh nghiệm. Tomas Soucek đem lại sức mạnh, khả năng bao quát và sự hiện diện lớn trong vòng cấm. Patrik Schick là mẫu tiền đạo chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Ladislav Krejci, người đã ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, cũng cho thấy Séc luôn có vũ khí từ bóng bổng và các pha cố định.

Trong một trận đấu mà Nam Phi có thể phải chơi thận trọng, những chi tiết như vậy rất dễ trở thành khác biệt.

Chiến thắng không chỉ giúp Séc có 3 điểm, mà còn mở lại cánh cửa vào vòng 1/16. Với thể thức 48 đội, nhiều đội đứng thứ ba vẫn có thể đi tiếp nếu tích lũy đủ điểm và giữ hiệu số không quá xấu.

Vì vậy, đánh bại Nam Phi là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng cũng là mục tiêu nằm trong tầm tay. Séc đã thua vì Hàn Quốc hay hơn, không phải vì họ kém.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster.

Dự đoán: Séc thắng 2-1.

(Nguồn: VTV)