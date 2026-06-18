2h ngày 19/6, sân Sofi:

Thụy Sĩ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, nhưng đội bóng xứ đồng hồ có màn ra quân không như ý, khi bị Qatar cầm hòa tại San Jose.

Breel Embolo đưa Thụy Sĩ vượt lên nhờ cú đá phạt đền thành công. Tuy nhiên, dù kiểm soát cuộc chơi trong phần lớn thời gian, đoàn quân HLV Murat Yakin lại phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn, để rồi phải trả giá ở những phút bù giờ cuối cùng.

Thụy Sĩ đánh rơi chiến thắng trận ra quân - Ảnh: FIFA

Chỉ giành được một điểm trận mở màn là kết quả đáng thất vọng với Thụy Sĩ. Dẫu vậy, khi cả hai trận cầu bảng B đều kết thúc với tỷ số 1-1, cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho tất cả các đội.

Lượt cuối sẽ là trận cầu đầy khó khăn gặp chủ nhà Canada, nên Thụy Sĩ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Bosnia để sớm đoạt vé vào vòng knock-out.

Ở chiều ngược lại, Bosnia có lý do để hài lòng khi cầm hòa Canada trận ra quân tại Toronto. Tiền đạo Jovo Lukic mở tỷ số bằng pha đánh đầu, trước khi đội bóng HLV Sergej Barbarez phải chịu sức ép lớn trong hiệp hai.

Dù phòng ngự kiên cường, họ vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi chân sút Cyle Larin gỡ hòa cho Canada phút 78. Sau tiếng còi mãn cuộc, Bosnia là đội hài lòng hơn với kết quả hòa.

Dẫu vậy, với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp và 6 trận hòa sau 90 phút gần nhất, Bosnia & Herzegovina vẫn có cơ sở để tự tin hướng tới cột mốc 4 điểm - số điểm đảm bảo tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trận đấu mang tính chất quyết định với cả hai đội - Ảnh: JTL

Để làm được điều đó, họ cần vượt qua "ngọn núi" Thụy Sĩ. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần trong quá khứ, khi Bosnia giành chiến thắng 2-0 ở trận giao hữu hồi tháng 3/2016.

Tuy sở hữu hàng phòng ngự hắc chắn, Bosnia lại gặp nhiều vấn đề trên mặt trận tấn công, không ghi quá một bàn/trận trong sáu lần ra sân gần đây.

Với tương quan hiện tại, giới chuyên môn đánh giá Thụy Sĩ sẽ tận dụng lợi thế để trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân ngày ra quân.

Dự đoán: Thụy Sĩ thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Bosnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.