Sau trận ra quân, cả 4 đội bảng B hiện đều có cùng 1 điểm, vì thế lượt trận thứ 2 tại World Cup 2026, có tính chất vô cùng quan trọng và quyết định đến tất cả.

Thụy Sĩ được kỳ vọng giành chiến thắng trước Qatar, nhưng trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-1, với cả 2 bàn đều do đại diện châu Âu ghi!

Breel Embolo đưa đội nhà vượt lên ở phút 17, từ chấm 11m, nhưng vào thời gian đá bù giờ, bàn phản lưới của Miro Muheim (90+4’), khiến Thụy Sĩ đánh rơi 2 điểm.

Thụy Sĩ được dự đoán sẽ lấy 3 điểm trước Bosnia. Ảnh: Khel Now

Ở cặp đấu còn lại bảng B, Bosnia & Herzegovina cũng hòa Canada 1-1. Kết quả khiến cả 4 đội có cùng 1 điểm, cùng hiệu số bàn thắng/thua.

Do vậy, 2 lượt đấu còn lại ở bảng B sẽ quyết định ai là những người giành được vé đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Sau trận đấu này, Thụy Sĩ sẽ đấu Canada, còn Bosnia & Herzegovina gặp Qatar. Họ hiểu rằng, chỉ có thắng Bosnia, mới có tinh thần dễ chịu hơn ở trận cuối với đội đồng chủ nhà.

HLV Yakin khả năng sẽ thực hiện một vài thay đổi trong đội hình xuất phát của Thụy Sĩ đấu Bosnia, với Noah Okafor (Leeds) và Manzambi (Freiburg) là những lựa chọn tiềm năng trên hàng tấn công.

Nhưng tuyến giữa của Thụy Sĩ vẫn là những cái tên nòng cốt, với Manuel Akanji, Nico Elvedi, Granit Xhaka và Embol.

Về phía đội Bosinia & Herzegovina, khả năng tham gia trận đấu của Sead Kolasinac bị nghi ngờ, sau nỗ lực cứu bóng dẫn đến bị đau, phải rời sân vào phút 84 ở trận gặp Canada.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN cho rằng, Thụy Sĩ sẽ thể hiện được sức mạnh của mình và thắng Bosnia 2-1.

Cả chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole cũng chọn Thụy Sĩ thắng, nhưng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Bosnia.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.