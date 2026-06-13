Đội bóng 5 lần ẵm cúp vàng thế giới, Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026, bằng trận đấu hứa hẹn hấp dẫn – so tài nhà vô địch châu Phi, Maroc, lượt trận đầu tiên bảng C.

Brazil là cái tên lớn, được xếp là ứng viên nặng ký thứ 4 có khả năng bước lên ngai vàng vào hè này, sau Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Tuy nhiên, đừng quên tình hình hiện tại của họ không còn tương xứng như tên tuổi.

Brazil do HLV Ancelotti được 3/4 chuyên gia dự đoán thắng trận ra quân. Trong khi chuyên gia ESNP đặt niềm tin vào Maroc. Ảnh: Khel Now

Thực tế, đội bóng áo vàng – xanh vẫn chưa gặt được thành công lớn nào ở World Cup, kể từ lần vô địch gần nhất vào 2002. Vì thế, lãnh đạo LĐBĐ nước này đã phải vời đến vị chiến lược gia bậc thầy người Italia, Carlo Ancelotti, với hi vọng ông giúp Brazil ‘đổi vận’.

Chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon đánh giá, Brazil tại World Cup 2026 khá ‘xoàng, khi trong đội hình có những cầu thủ đang chơi ở Ả rập Xê Út và Nga. Và ngoài Neymar, còn chưa biết có đủ khỏe mạnh, không ai trong đội ghi được nhiều hơn 11 bàn cho Selecao.

Dù vậy, Brazil vẫn sở hữu những cầu thủ tài năng, có thể xoay chuyển tình thế, nhất là đội được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti. Chưa kể, họ có tinh thần khá tốt trước khi bước vào giải đấu, với các chiến thắng 6-2 Panama và 2-1 Ai Cập.

Brazil cần cho thấy giá trị và tham vọng của mình, trước một Maroc không dễ bắt nạt, tinh thần chiến đấu đáng kể. Những gì họ thể hiện ở Qatar 4 năm – vào đến bán kết giải đấu, thật ấn tượng.

Maroc là quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất tại một kỳ World Cup.

Người hâm mộ kỳ vọng Brazil chơi tưng bừng ở World Cup năm nay. Ảnh: Caze TV

Ở 2 trận đấu ‘hâm nóng’, Maroc đánh bại Burundi 5-0 và đè bẹp Madagascar 4-0. Tuần trước, họ hòa 1-1 Na Uy, với pha lập công của ngôi sao Real Madrid, Brahim Diaz, còn bên phía Na Uy là Odegaard (Arsenal).

Trong 3 lần từng gặp nhau, Brazil thắng 2, Maroc thắng 1.

Brazil vs Maroc lúc 5h ngày 14/6 hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao, đầy quyết tâm của 2 đội. Sportskeeda đánh giá, cuộc so tài chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo, sẽ quyết định đội thắng trận.

Maroc chơi phòng ngự kỷ luật, đi cùng những pha chuyển đổi tấn công nhanh chóng. Brazil khả năng sẽ kiểm soát thế trận, trông chờ vào những cầu thủ như Vinicius chơi hiệu quả để tạo ra cơ hội ghi bàn.

Dự đoán kết quả về trận đấu này, đa số các chuyên gia đặt niềm tin vào Brazil. Cụ thể, chuyên gia Sportskeeda dự đoán Brazil thắng 2-1 Maroc.

Đó cũng là tỷ số được chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton lựa chọn ở cặp đấu Brazil vs Maroc này.

Chuyên gia bóng đá Sportsmole thậm chí dự đoán tỷ số cao hơn, tin Brazil thắng 3-1 Maroc.

Nhưng chuyên gia ESPN thì có ‘linh cảm’ hoàn toàn khác, cho rằng Maroc sẽ ca khúc khải hoàn, với kết quả Brazil 0-1 Maroc.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Maroc: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss