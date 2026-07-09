XEM VIDEO: Thiếu tá Nguyễn Đình Quân – Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ.

Bên cạnh những nguồn tin chính xác giúp lực lượng quy tập thành công phần mộ và các di vật của liệt sĩ, còn có những thông tin rất mơ hồ nhưng không làm nản lòng lực lượng tìm kiếm.

Ngày 6/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Phê nhận được thông tin từ người dân trình báo về việc vào năm 1979, trong quá trình cày đất làm rẫy, ông Võ Văn Chương (SN 1960, trú thôn Phước Trạch 1) phát hiện một số mẩu xương.

Ngay sau khi phát hiện, ông Chương đã lấp lại những mảnh xương và đắp thành một ụ đất để đánh dấu. Kể từ đó, vào mỗi ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, vợ chồng ông đều đến thắp hương.

Về sau, ông Chương bán mảnh đất này cho người khác. Do không biết sự việc trước đó, chủ đất mới đã đào hố trồng cà phê ngay tại vị trí từng phát hiện các mảnh xương.

Từ đó, ông Chương lập một bàn thờ trong rẫy của gia đình, cách nơi phát hiện các mảnh xương khoảng 15m, để hương khói.

Ông Võ Văn Chương chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương. Ảnh: Hải Dương

Đến sáng 7/7, Thượng úy Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Phê, cùng một số cán bộ xuống hiện trường khảo sát, đồng thời báo cáo thông tin cho Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã tỉ mỉ kiểm tra các khu vực xung quanh để có cơ sở xác định vị trí quy tập. Dù thông tin ban đầu còn mơ hồ, nhưng qua đánh giá, đoàn nhận định đây là khu vực từng xảy ra chiến sự, do đó có khả năng còn mộ liệt sĩ.

Thượng úy Nguyễn Thành Trung cho biết, trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, quân đội ta từng tổ chức tập kích quân địch trên tuyến quốc lộ 26 khi chúng rút chạy về hướng tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, khu vực phát hiện thông tin chỉ cách quốc lộ 26 khoảng 1,5km, nên có cơ sở để nhận định có khả năng chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại đây.

"Dù thông tin chưa có căn cứ chuẩn xác nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra. Đơn vị đang chờ Đội K51 xuống khảo sát, nếu có cơ sở sẽ tiến hành khai quật. Đơn vị cũng quyết tâm thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót để không phải hối hận", Thượng úy Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Dân báo phát hiện súng, bộ đội khẩn trương kiểm tra

Giữa tháng 6/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng nhận được thông tin về việc người dân trong quá trình múc đất đã phát hiện một nòng súng CKC ở khu vực bờ suối Ea Klók, buôn Xóm A.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, đồng thời thông báo cho Đội K51 phối hợp khảo sát. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm một số mảnh tăng. Sau đó, khu vực được khoanh vùng để tiếp tục xác minh và tạm dừng tìm kiếm.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quân và một phần của khẩu súng CKC bị hư hỏng. Ảnh: Hải Dương

Thiếu tá Nguyễn Đình Quân, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng, cho biết sau khi có mặt tại hiện trường, tất cả thành viên trong đoàn đều hy vọng tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Lực lượng tìm kiếm cẩn thận khơi từng lớp đất nhỏ với mong muốn phát hiện hài cốt hoặc di vật liên quan. Tuy nhiên, do vị trí phát hiện khẩu súng nằm sát bờ suối, cùng với việc người dân đã sử dụng máy đảo đất để trồng cà phê, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Quân chia sẻ, dù chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ, nhưng những nguồn tin từ nhân dân vẫn vô cùng quý giá, giúp lực lượng tìm kiếm có thêm cơ sở để tiếp tục xác minh, quy tập các phần mộ liệt sĩ trong thời gian tới.

"Cư Pơng là địa bàn có nhiều bộ đội hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nhưng đến nay mới chỉ quy tập được một phần nhỏ. Chúng tôi quyết tâm đưa các liệt sĩ về nơi quy tập. Vì vậy, mọi nguồn tin dù còn mơ hồ hay rất nhỏ từ người dân đều có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng tìm kiếm; mỗi thông tin đều mở ra hy vọng tìm thấy những người đã hy sinh", Thiếu tá Nguyễn Đình Quân cho hay.

Khu vực suối tìm thấy súng CKC. Ảnh: Hải Dương

Thời gian qua, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt, di vật của các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Phần lớn các hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu rẫy của người dân hoặc những khu vực hẻo lánh, ít người qua lại.