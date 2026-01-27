Ngày 27/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vương Chấn An (36 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, TPHCM) tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, quá trình sinh sống, giữa An và vợ chồng người hàng xóm là anh Nguyễn Xuân H., chị Nguyễn Thị Mỹ Tr. thường xuyên xảy ra xích mích.

Khoảng 23h ngày 3/4/2024, sau khi nhậu xong, An đến nhà anh H. để nói chuyện và tiếp tục xảy ra cãi vã. An chạy về nhà lấy kéo rồi quay lại tìm anh H. Lúc này, nghe tiếng cãi vã nên bà Lại Thị Kim L. (cũng là hàng xóm) chạy ra xem.

Khi quay lại, nhìn thấy vợ chồng anh H. và bà L. đứng trước cửa nhà, An xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh H., khiến nạn nhân gục xuống đường.

Bị cáo Vương Chấn An. Ảnh: TP

Thấy chồng bị đâm, chị Tr. lấy cây lau nhà đánh lại thì bị An lao tới đâm vào cổ. Anh H. thấy vậy vùng dậy đẩy An ra thì bị gã tiếp tục đâm vào vùng hông bên trái. Sau khi đâm vợ chồng anh H., nhìn thấy bà L. đứng gần đó, An chạy lại đâm, nhưng không trúng. Nghe tiếng la hét, vợ của An và hàng xóm chạy ra can ngăn, giật chiếc kéo trên tay An.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng chị Tr. đã tử vong do sốc mất máu không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi của mình.