Nhiều người nói rằng ăn đuôi lợn tốt cho người bị đau khớp, thoái hóa khớp hoặc loãng xương. Xin chuyên gia tư vấn giá trị dinh dưỡng của phần thịt này. Nếu đuôi lợn tốt, tôi nên ăn với lượng bao nhiêu? (Hoàng Hải Vân - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Phần đuôi là bộ phận thường bị ghét bỏ của con lợn, ít người ăn. Tuy nhiên, nếu các bà nội trợ biết tận dụng thì món ăn này đại bổ với nhiều người - cung cấp protein và chất béo cùng một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong 100g đuôi lợn có khoảng 17,7g protein và 33,5g chất béo. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp vitamin nhóm B như B1, B2, B3 cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, natri, kali và kẽm. Lượng kẽm tương đối đáng kể, cung cấp khoảng 15% nhu cầu hằng ngày.

Đuôi lợn không chứa carbohydrate. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là thực phẩm này có hàm lượng chất béo khá cao.

Đuôi lợn là phần thịt không được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Hoa Linh

Dưới góc nhìn Đông y, đuôi lợn được mô tả có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn và được sử dụng trong một số món ăn, bài thuốc dân gian với mục đích bồi bổ cơ thể. Người xưa thường kết hợp đuôi lợn với các loại đậu, dược liệu hoặc thực phẩm khác để chế biến món ăn dành cho người suy nhược, đau mỏi.

Đuôi lợn hầm đỗ đen là món ăn dân dã từng được nhiều gia đình sử dụng để bồi bổ cho người đau mỏi lưng gối, người cao tuổi hoặc sau những ngày lao động nặng.

Đỗ đen cung cấp protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Khi kết hợp với đuôi lợn, món ăn tạo thành nguồn cung cấp năng lượng và một số chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nếu bạn bị đau xương khớp thì chưa có cơ sở để khẳng định ăn đuôi lợn có thể chữa đau lưng, thoái hóa khớp hay làm xương chắc khỏe. Sức khỏe xương khớp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, vận động, cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tình trạng bệnh lý.

Món ăn này thường là lựa chọn của người lao động thể lực, người sau những ngày vận động nhiều hoặc người lớn tuổi có nhu cầu ăn uống đa dạng.

Tuy nhiên, không nên vì quan niệm “bổ gân cốt” mà bạn ăn đuôi lợn với số lượng lớn hoặc sử dụng quá thường xuyên. Đây vẫn là một món ăn giàu năng lượng và chất béo, không nên xem như “thuốc bổ” cho xương khớp.

Người đang cần kiểm soát cân nặng hoặc rối loạn mỡ máu cần thận trọng hơn. Lượng cholesterol và chất béo xấu trong đuôi lợn có thể khiến tình trạng bệnh trở nặng. Mỗi tuần, bạn chỉ nên ăn món đuôi lợn một lần và cũng không nên quá lạm dụng.

5 loại quả giàu canxi tốt cho xương, răng Trái cây không phải nguồn cung cấp canxi hàng đầu như sữa hay rau lá xanh. Tuy nhiên, một số loại quả vẫn góp phần bổ sung khoáng chất quan trọng này vào chế độ ăn.

Quả lê tốt thế nào cho sức khỏe, ai nên ăn thường xuyên? Quả lê không chỉ giàu nước, chất xơ mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Đây là loại trái cây có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch.