Tờ Yonhap ngày 17/9 đưa tin, bà Kim Yo-jung, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã bác bỏ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng từ quốc tế.

"Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và phương Tây liên tục bàn về việc phi hạt nhân Bình Nhưỡng, thì điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến ý chí và năng lực của Triều Tiên trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Cuộc họp định kỳ của IAEA tràn ngập lý lẽ ngớ ngẩn quen thuộc. Nếu họ nghĩ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là khả thi, thì họ là những kẻ ngốc", bà Kim cho biết.

Bà Kim Yo-jung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Em gái của ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng đã được "xác lập vững chắc cả về mặt vật lý lẫn pháp lý". Bên cạnh đó, kho vũ khí hạt nhân là phương tiện để Bình Nhưỡng "răn đe các hành động ngang ngược trên trường quốc tế".

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên sở hữu khoảng 57 "vũ khí hạt nhân cực mạnh", trong khi Hàn Quốc ước tính con số này nằm trong khoảng 80 - 120.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra trong thời điểm IAEA đang tổ chức cuộc họp thường niên ở Áo. Tại hội nghị, IAEA đã bày tỏ lo ngại về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân một cách hoàn toàn.

Cách đây một ngày, giới chức Bình Nhưỡng cũng chỉ trích Mỹ vì thúc đẩy phổ biến công nghệ hạt nhân quân sự thông qua việc ủng hộ Hàn Quốc và Nhật Bản sở hữu tàu ngầm hạt nhân, nhấn mạnh đây là lý do để Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.