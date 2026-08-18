Ông Kim Jong Un (trái) và ông Trump. Ảnh: AAP

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ông Trump cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng hôm 17/8, giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng chỉ đạo của ông về các cuộc tập trận chung có thể mở đường cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, khả năng Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh nước này đang tăng cường hợp tác với Nga.

Khi một phóng viên hỏi tại sao ông Kim chưa phản hồi đề nghị đối thoại của ông, Tổng thống Trump đáp: “Sao bạn biết ông ấy chưa phản hồi?”. Khi được nhận được câu hỏi tiếp theo với nội dung tương tự, ông Trump trả lời: “Có, ông ấy đã phản hồi”.

Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm chi tiết, do đó hiện không rõ thời điểm, hình thức liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo cũng như nội dung trao đổi như thế nào. Khi được đề nghị bình luận thêm về cuộc trao đổi với ông Kim, ông Trump mô tả cuộc trò chuyện “rất tích cực”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 16/8, ông Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cắt giảm "đáng kể" các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Ông Trump nhấn mạnh do có “mối quan hệ rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên nên ông “không hài lòng” khi Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận này.

Khi một phóng viên đề nghị phản hồi quan điểm cho rằng việc cắt giảm các cuộc tập trận chung đồng nghĩa với việc ông ưu tiên lợi ích của Triều Tiên hơn đồng minh lâu năm Hàn Quốc, ông Trump tuyên bố động thái này sẽ khiến tình hình an ninh “an toàn hơn nhiều”.

“Tôi có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong Un. Những gì tôi đang làm là khiến mọi thứ an toàn hơn, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ đó", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn đối xử với ông “với sự tôn trọng”. “Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, thực tế là 2 lần chính thức, đã nói chuyện và dành thời gian cùng nhau. Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi”.