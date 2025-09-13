Văn phòng mới của Ericsson tại Hà Nội, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình 32 năm của công ty này tại Việt Nam.

Ngày 12/9, Ericsson đã khai trương văn phòng mới tại Hà Nội. Với văn phòng mới đi vào hoạt động, Ericsson tiếp tục củng cố sự hiện diện và khẳng định cam kết trong việc hỗ trợ các mục tiêu số hóa của Việt Nam.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: “Đưa văn phòng mới tại Hà Nội vào hoạt động khẳng định cam kết lâu dài của Ericsson với Việt Nam. Cùng với các đối tác, chúng tôi đã góp phần đặt nền móng cho mạng 2G, từng bước phát triển lên 3G và 4G. Hôm nay, chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Viettel, VNPT và MobiFone trong việc hiện thực hóa mạng 5G trên toàn quốc.”

Khi Việt Nam đang tiến nhanh hướng tới tầm nhìn trở thành nền kinh tế số có thu nhập cao, chúng tôi mong muốn tiếp tục giữ vai trò là đối tác tin cậy, đồng hành cùng quốc gia trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, 32 năm Ericsson có mặt tại Việt Nam, Ericsson đã có nhiều dấu ấn quan trọng thể hiện sự đồng hành cùng sự phát triển của viễn thông Việt Nam.

Từ những năm 1990 của thế kỷ trước, Ericsson đã cung cấp các tổng đài tandem AXE quốc tế - đây là những tổng đài quan trọng nhất trong mạng lưới viễn thông quốc gia - điều đó thế hiện sự tin tưởng của Việt Nam với Ericsson và với đất nước Thuỵ Điển.

Qua rất nhiều biến cố trong lĩnh vực viễn thông trên thế giới như việc sáp nhập và giải thể của nhiều hãng cung cấp thiết bị viễn thông trên thế giới nhưng đến hôm nay Ericsson vẫn tiếp tục được tin tưởng và lựa chọn cung cấp thiết bị mạng viễn thông 2G, 3G, 4G và 5G cho nhiều nhà mạng lớn trên thế giới và tại Việt Nam.

Điều này đã thể hiện sự uy tín, trách nhiệm và chất lượng của thiết bị của Ericsson và của con người Ericsson trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

“Trong quá trình cấp phép triển khai mạng viễn thông di động thế hệ thứ 3 (3G) tại Việt Nam vào năm 2009, Ericsson đã hỗ trợ cơ quan quản lý viễn thông tìm hiểu về công nghệ, về kinh nghiệm triển khai cấp phép tại các nước để chúng tôi đã tổ chức thành công việc cấp phép 3G – đây là lần đầu tiên chúng tôi thay đổi hình thức cấp phép từ đến trước cấp trước chuyển sang hình thức thi tuyển… Nhớ lại, trong quá trình cấp phép triển khai công nghệ 5G, các chuyên gia kỹ thuật của Ericsson lại tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý viễn thông Việt Nam trong việc chia sẻ kiến thức về công nghệ, về quan điểm triển khai như triển khai SA hay NSA”, ông Nguyễn Phong Nhã nói.

Ông Nguyễn Phong Nhã cũng bày tỏ tin tưởng rằng Ericsson sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Ericsson tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam.

Văn phòng mới của Ericsson tại Hà Nội là văn phòng đầu tiên tại Ericsson Việt Nam được trang bị EVCN (Enterprise Virtual Cellular Network) — giải pháp do Ericsson phát triển, cho phép doanh nghiệp quản lý và kiểm soát kết nối 5G cho các thiết bị di động, đặc biệt là laptop hỗ trợ 5G hoặc các ứng dụng CNTT trong văn phòng, thông qua mạng 5G thay vì Wi-Fi.

Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: kinh tế số sẽ đóng góp tới 30% GDP vào năm 2030, trong đó 5G được xác định là hạ tầng quốc gia trọng yếu.

Với việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, Ericsson mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ, các nhà mạng, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục – đào tạo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, y tế và đô thị thông minh.

Bà Rita Mokbel chia sẻ: “Sự chú trọng của Chính phủ vào nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển nguồn nhân lực và cải cách pháp lý đã tạo điều kiện thuận lợi để Ericsson mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp trong nước, đóng góp vào các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, đồng thời củng cố vai trò là đối tác tin cậy trong hành trình số hóa của Việt Nam.”

Văn phòng mới tại Hà Nội cũng là minh chứng cho cam kết của Ericsson trong việc góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thông qua các sáng kiến như chương trình Ericsson Educate phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, phòng thí nghiệm AI Lab hợp tác với RMIT, và biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ericsson tiếp tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và đồng sáng tạo cùng các cơ sở đào tạo trong nước.