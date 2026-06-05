Đài RT cho biết EU đã khởi động Chiến dịch Aspides của khối vào tháng 2/2024 nhằm tuần tra Biển Đỏ, Vịnh Aden và tây bắc Ấn Độ Dương, hộ tống các tàu thương mại cũng như giúp bảo vệ hoạt động vận chuyển khỏi các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

EU đang cân nhắc thực hiện sứ mệnh hải quân ở eo biển Hormuz. Ảnh: socialistsanddemocrats.eu

Theo một tài liệu do cơ quan ngoại giao của EU lưu hành dưới sự chỉ đạo của bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của khối, đề xuất mới sẽ cho phép Chiến dịch Aspides đảm nhận “vai trò chính” trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, bổ sung cho các nỗ lực hiện có của liên minh Anh - Pháp. Đáng chú ý, bất kỳ sự mở rộng nào của sứ mệnh này đều cần sự nhất trí ủng hộ từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Iran, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đã trở thành tâm điểm căng thẳng ở Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này đã bị gián đoạn nghiêm trọng, trong đó Washington và Tehran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 4.

Brussels từng bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Khi đó, bà Kallas tuyên bố EU “không muốn” mở rộng Chiến dịch Aspides, đồng thời khẳng định “đây không phải là cuộc xung đột của châu Âu”.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump đã chỉ trích các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu vì không tham gia chiến dịch quân sự chống Iran và ám chỉ Mỹ có thể rời khỏi NATO. Sau đó, Anh và Pháp tuyên bố sẽ phát động một “sứ mệnh đa quốc gia để bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép”.

Mỹ và Iran đã khôi phục các cuộc tấn công tên lửa vào những mục tiêu của nhau trong tuần này sau khi đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran cũng như tình trạng của eo biển Hormuz vẫn đang bế tắc.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình hình năng lượng vốn đã rất khó khăn ở các quốc gia châu Âu sau khi họ cắt giảm mạnh nhập khẩu nhiên liệu từ Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Thị trường khí đốt đã trải qua sự biến động đáng kể trong bối cảnh không chắc chắn về việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Một số quan chức EU đã kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng này.